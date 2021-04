Le decisioni del Governo sul rientro in classe

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ilsta studiando un piano per consentire ilindi tutti gli studenti in zona gialla e in zona arancione. Il piano per il ritorno a scuola: tamponi a tappeto, ingressi scaglionati e scrutini anticipati su Notizie.it.

Advertising

StefanoFassina : Non è sacrosanto esercizio di democrazia, è vile sciacallaggio a fini elettorali raccogliere firme contro il Min de… - marcodimaio : ???? ???? ???? ???? ???? ???? 70 anni fa Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi si unirono nel trattato c… - enpaonlus : Roma: botticelle ancora in città nonostante l’approvazione del regolamento - nando_saviano : RT @GuidoCrosetto: Ho letto l’appello a favore di Speranza, dei 134 intellettuali. Sono certo che se le identiche decisioni ed atti di Spe… - NelaBombelli : RT @GuidoCrosetto: Ho letto l’appello a favore di Speranza, dei 134 intellettuali. Sono certo che se le identiche decisioni ed atti di Spe… -

Ultime Notizie dalla rete : decisioni del

Fidal

Le truppe eritree sono ancora lì nonostante le promessegoverno etiope sul loro ritiro, l'... "Spero che gli Stati membri prenderanno", non oggi ma in seguito, "in caso il governo etiope ...... che ha ripreso l'attività dopo gli ingenti danni subiti dall'alluvione6 dicembre 2020. 'E' ... 'La salita è stata dura perché abbiamo dovuto prendereimportanti, ma la riapertura ci ha ...I dettagli non sono ancora nero su bianco. La direzione tracciata dal premier Mario Draghi per il mondo della scuola, tuttavia, è chiara: «Tutti in classe a partire dal 26 ...Scoppia la polemica tra l'associazione francese dei produttori di foie gras e la Gran Bretagna a seguito della possibile decisione del governo britannico di vietarne ...