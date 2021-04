La donazione di Greta | l' attivista svedese a sostegno di Covax per i Paesi più poveri

(Di lunedì 19 aprile 2021) L'dice che: "Dobbiamo correggere lo squilibrio nella lotta contro il coronavirus". Covid,Thunberg dona all’Oms 100mila euro per i vaccinicontro il Covid-19 su Notizie.it.

Advertising

tvbusiness24 : #GretaThunberg, la donazione da 100 mila euro al programma #Covax?? -

Ultime Notizie dalla rete : donazione Greta

La Stampa

Laè stata resa possibile grazie ai premi che la fondazioneThunberg ha ricevuto per il suo sostegno all'azione sul cambiamento climatico. 'La comunità internazionale, i governi e gli ...Laè stata resa possibile grazie ai premi che la fondazioneThunberg ha ricevuto per il suo sostegno all'azione sul cambiamento climatico. "La comunità internazionale deve fare di più ...La donazione a Covax, il programma dell'Oms perché la profilassi anti SarsCov2 sia sviluppata anche nei Paesi più poveri ...Ginevra, 19 apr. (askanews) - L'attivista per il clima Greta Thunberg ha deciso di donare 100.000 euro, tramite la propria fondazione, a favore ...