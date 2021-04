Isis, ancora orrore: cristiano copto giustiziato con un colpo alla nuca (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Cairo, 19 apr – Un gruppo terroristico egiziano legato all‘Isis ha giustiziato tre uomini tra cui un cristiano copto come monito per aver sostenuto le forze armate del Paese. Nabil Habashi Salama, 62 anni, un membro della minoranza della Chiesa copta ortodossa egiziana, è stato mostrato mentre veniva colpito alla nuca in un video pubblicato sabato. Isis, esecuzione di un cristiano copto Nel filmato, un militante Isis con la faccia sfocata, un AK-47 appeso al petto e l’indice alzato al cielo, avverte i “cristiani d’Egitto” che “questo è il prezzo da pagare per chi sostiene l’esercito egiziano”. Quindi solleva il fucile e spara un singolo proiettile nella parte posteriore della testa di Salama, mentre è affiancato da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Cairo, 19 apr – Un gruppo terroristico egiziano legato all‘hatre uomini tra cui uncome monito per aver sostenuto le forze armate del Paese. Nabil Habashi Salama, 62 anni, un membro della minoranza della Chiesa copta ortodossa egiziana, è stato mostrato mentre veniva colpitoin un video pubblicato sabato., esecuzione di unNel filmato, un militantecon la faccia sfocata, un AK-47 appeso al petto e l’indice alzato al cielo, avverte i “cristiani d’Egitto” che “questo è il prezzo da pagare per chi sostiene l’esercito egiziano”. Quindi solleva il fucile e spara un singolo proiettile nella parte posteriore della testa di Salama, mentre è affiancato da ...

