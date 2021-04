Irlanda, leader di Sinn Feìn si è scusata per l’assassinio di Lord Mountbatten (Di lunedì 19 aprile 2021) Era il 27 agosto 1979 quando Louis Mountbatten, l’ultimo vicerè dell’Impero Anglo-Indiano, nonchè zio del Principe Filippo, fu assassinato da un raid dell’IRA. Ora, a distanza di decenni, la leader di Sinn Feìn, partito di sinistra legato all’IRA, ha chiesto scusa per l’assassinio del aristocratico inglese. Mary Lou McDonald, in una intervista al Times Radio, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Era il 27 agosto 1979 quando Louis, l’ultimo vicerè dell’Impero Anglo-Indiano, nonchè zio del Principe Filippo, fu assassinato da un raid dell’IRA. Ora, a distanza di decenni, ladi, partito di sinistra legato all’IRA, ha chiesto scusa perdel aristocratico inglese. Mary Lou McDonald, in una intervista al Times Radio,

Advertising

caterinadeross1 : @ilpost Qualcosa bolle sotto la superficie, non troppo in profondità; tanta povertà in Irlanda del Nord, bambini af… - francescocolucc : RT @vaticannews_it: #13aprile VATICAN NEWS SERVICE #Africa @Gesuiti Seminario su lotta agli abusi #Spagna @iamCARITAS mostra su conseguenze… - Michell57544549 : RT @IrlandaOggi: I rappresentanti della #Chiesa cattolica, anglicana, presbiteriana e metodista d'Irlanda hanno rivolto un appello ai leade… - StefanoDavagni : RT @vaticannews_it: #13aprile VATICAN NEWS SERVICE #Africa @Gesuiti Seminario su lotta agli abusi #Spagna @iamCARITAS mostra su conseguenze… - sharmi2016 : RT @vaticannews_it: #13aprile VATICAN NEWS SERVICE #Africa @Gesuiti Seminario su lotta agli abusi #Spagna @iamCARITAS mostra su conseguenze… -