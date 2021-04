Green Lantern | Zack Snyder svela quale attore lo avrebbe dovuto interpretare in Justice League

Advertising

zazoomblog : Dave Bautista e il fancast di Green Lantern: Perché sempre personaggi brutti? - #Bautista #fancast #Green #Lantern… - ArrowverseITA : #greenlantern: Un nuovo rapporto conferma la presenza di #sinestro nella serie di #hbomax... - cinespression : Green Lantern Corps: un casting call rivelerebbe la presenza di Sinestro nella serie -

Ultime Notizie dalla rete : Green Lantern

ComingSoon.it

... ringalluzzito dall'uscita di Zack Snyder's Justice League : rivelò di avere scelto in effetti un attore per interpretarein poche scene, ma per compromessi con lo studio lo ha ...Dave Bautista ha risposto al fancast di un fan DC che ha dichiarato di vederlo bene nei panni di Kilowog in un nuovo adattamento di. L'interprete ha fatto ironia sull'accostamento e ha chiesto perché debba essere sempre lui a sottoporsi a tali sfide estetiche. Ironizzando sul fancasting di un utente che lo vederebbe ...Zack Snyder ha svelato ai fan del Justice Con quale attore avrebbe dovuto interpretare Green Lantern in Justice League. Zack Snyder, ospite del Justice Con 2021, ha svelato ai fan della convention il ...Dopo averci girato intorno, Zack Snyder ha rivelato quale fosse l'attore che aveva scelto per il ruolo di Green Lantern, poi cancellato dal suo Justice League.