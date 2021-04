Covid, a Bologna arriva l’ambulatorio mobile per lo screening ai migranti (Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Arriva a Bologna un nuovo ambulatorio mobile per la lotta al Covid-19. Il camper, equipaggiato con strumentazioni mediche, sarà utilizzato prima di tutto in una campagna di screening nei 26 centri di accoglienza dislocati in tutto il territorio bolognese, per tutelare le persone accolte nelle strutture, in accordo con la Prefettura e la Conferenza metropolitana socio-sanitaria. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Arriva a Bologna un nuovo ambulatorio mobile per la lotta al Covid-19. Il camper, equipaggiato con strumentazioni mediche, sarà utilizzato prima di tutto in una campagna di screening nei 26 centri di accoglienza dislocati in tutto il territorio bolognese, per tutelare le persone accolte nelle strutture, in accordo con la Prefettura e la Conferenza metropolitana socio-sanitaria.

