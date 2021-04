Concorso ATA 24 mesi, domande dal 23 aprile. Bandi Usr [AGGIORNATO Campania] (Di lunedì 19 aprile 2021) Concorso ATA 24 mesi, si aggiorna la prima fascia. E' la graduatoria da cui annualmente vengono conferiti i ruoli del profilo ATA. Quest'anno il rapporto tra ata 24 mesi e ata terza fascia è particolarmente complesso per la scelta della provincia. Le domande potranno essere presentate tramite Istanze online dal 23 aprile. L'articolo Concorso ATA 24 mesi, domande dal 23 aprile. Bandi Usr AGGIORNATO Campania . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021)ATA 24, si aggiorna la prima fascia. E' la graduatoria da cui annualmente vengono conferiti i ruoli del profilo ATA. Quest'anno il rapporto tra ata 24e ata terza fascia è particolarmente complesso per la scelta della provincia. Lepotranno essere presentate tramite Istanze online dal 23. L'articoloATA 24dal 23Usr

Advertising

AlessandroV1953 : RT @MshAllh_theBook: E, almeno per il personale ATA (tecnici, bidelli ecc.) dopo il concorso online fatto dopo anni, ora bisogna passare al… - MshAllh_theBook : E, almeno per il personale ATA (tecnici, bidelli ecc.) dopo il concorso online fatto dopo anni, ora bisogna passare… - chanudaro : RT @orizzontescuola: Concorso ATA per titoli ed esami, laurea per AA. Riconoscere il ruolo delle segreterie scolastiche. Lettera https://t.… - orizzontescuola : Concorso ATA per titoli ed esami, laurea per AA. Riconoscere il ruolo delle segreterie scolastiche. Lettera - vampirically : ost per compilare la domanda per il concorso per personale ATA -