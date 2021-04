Bloccato enorme carico di droga: coppia beccata con oltre un chilo di cocaina (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel pomeriggio di sabato è stato Bloccato, dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, un notevole carico di droga destinato allo spaccio cittadino. Proprio nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, è stata arrestata una coppia per il reato di detenzione per oltre un chilo di cocaina. Leggi anche: Ostia, i poliziotti arrivano per sedare una lite ma vengono aggrediti: agente preso a morsi In particolare i militari della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione Carabinieri di Civitavecchia Principale hanno arrestato un uomo e una donna di Roma che sono stati trovati in possesso di oltre un chilo di cocaina di purissima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel pomeriggio di sabato è stato, dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, un notevoledidestinato allo spaccio cittadino. Proprio nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, è stata arrestata unaper il reato di detenzione perundi. Leggi anche: Ostia, i poliziotti arrivano per sedare una lite ma vengono aggrediti: agente preso a morsi In particolare i militari della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione Carabinieri di Civitavecchia Principale hanno arrestato un uomo e una donna di Roma che sono stati trovati in possesso diundidi purissima ...

CorriereCitta : Bloccato enorme carico di droga: coppia beccata con oltre un chilo di cocaina - gispedicato : @Axen0s È il frutto di un metodo di fare politica fermo agli anni '70 che ha bloccato il dibattito nel Paese procur… - borrillo62 : @lupone47 @Michele_Arnese Tenere a bada il circo..era purtroppo necessario perché non c’era più tempo avrebbero blo… - Swen_2017 : RT @fraguarascio: @federicofubini Export AstraZeneca da India sembra sia bloccato solo verso Ue, ma non verso UK. AZ deve tutto a BOJO? Non… - fraguarascio : @federicofubini Export AstraZeneca da India sembra sia bloccato solo verso Ue, ma non verso UK. AZ deve tutto a BOJ… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccato enorme Shovlin: 'A metà gara sembrava non poter andare peggio' - FormulaPassion.it ...giro era difficile immaginare come le cose potessero peggiorare - ha scherzato Shovlin a fine gara - avevamo Lewis bloccato nella ghiaia con un'ala rotta e Valtteri fuori con una quantità enorme di ...

Morto Charles 'Chuck' Geschke, il co - fondatore di Adobe: aveva contribuito a creare il Pdf 'Questa è un'enorme perdita per l'intera comunità Adobe e l'industria tecnologica, per la quale è ... Un sospetto bloccato con 650mila dollari di riscatto alla fine ha portato la polizia al nascondiglio ...

Bloccato enorme carico di droga: coppia beccata con oltre un chilo di cocaina Il Corriere della Città Primavera 2021: la difficile rinascita del motociclismo Proiettati al post-Covid i motociclisti fremono all'idea di poter tornare a viaggiare, radunarsi e andare in pista. La grande domanda crea problemi di disponibilità di moto e ricambi e in questi mesi ...

Screening, UDC Pesaro: "Il flop del metodo Ricci" Perchè è ormai chiaro che il flop del metodo Ricci, che il Sindaco definisce metodo Pesaro dello screening del covid19, ha solo provocato un alto numero di falsi positivi al cov ...

...giro era difficile immaginare come le cose potessero peggiorare - ha scherzato Shovlin a fine gara - avevamo Lewisnella ghiaia con un'ala rotta e Valtteri fuori con una quantitàdi ...'Questa è un'perdita per l'intera comunità Adobe e l'industria tecnologica, per la quale è ... Un sospettocon 650mila dollari di riscatto alla fine ha portato la polizia al nascondiglio ...Proiettati al post-Covid i motociclisti fremono all'idea di poter tornare a viaggiare, radunarsi e andare in pista. La grande domanda crea problemi di disponibilità di moto e ricambi e in questi mesi ...Perchè è ormai chiaro che il flop del metodo Ricci, che il Sindaco definisce metodo Pesaro dello screening del covid19, ha solo provocato un alto numero di falsi positivi al cov ...