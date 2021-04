Ancora problemi ricarica Iliad per 3D secure su circuito Mastercard, opzione altro numero (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal weekend appena trascorso non sono affatto risolti i problemi ricarica Iliad per 3D secure al momento del tentativo di accredito online (dall’area personale) di una certa somma sul proprio numero di telefono. Dopo aver fornito una pronta analisi della situazione sulle nostre pagine, va segnalato che l’anomalia non è stata risolta ma c’è anche un modo per superarla. problemi ricarica Iliad per tutto il circuito Mastercard Inizialmente i problemi con l’operazione di ricarica sembravano essere legati solo alla PostePay e altre carte del circuito Poste. Al contrario, sono interessate tutte le soluzioni di credito e debito del circuito ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal weekend appena trascorso non sono affatto risolti iper 3Dal momento del tentativo di accredito online (dall’area personale) di una certa somma sul propriodi telefono. Dopo aver fornito una pronta analisi della situazione sulle nostre pagine, va segnalato che l’anomalia non è stata risolta ma c’è anche un modo per superarla.per tutto ilInizialmente icon l’operazione disembravano essere legati solo alla PostePay e altre carte delPoste. Al contrario, sono interessate tutte le soluzioni di credito e debito del...

