Alicante Open 2021: fuori il duo Cremona-Cattaneo (Di lunedì 19 aprile 2021) E' in corso la seconda tappa del World Padel Tour. Questa volta si gioca ad Alicante e la giornata di ieri, domenica 18 aprile, non è stata favorevole alla coppia italiana Cremona-Cattaneo. Nel primo turno delle pre-eliminatorie del torneo di Alicante (Spagna), la coppia italiana non è riuscita a superare lo scoglio formato da Federico Mouriño e Carlos Marti Vaño. Risultato finale fissato sul 6-2 / 6-0. Dopo la partecipazione alla prima tappa di Madrid grazie ad una wild card, gli azzurri volevano rifarsi dell'uscita veloce dal torneo. Ma all'Alicante Open hanno replicato non andando oltre la prima fase pre eliminatoria. Per loro appuntamento ad una prossima tappa.

