A UeD la decisione drastica di Giacomo E la corteggiatrice lascia per sempre lo studio

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un addio nella nuova puntata di Uomini e Donne. Puntata che si è aperta con Biagio al centro delloper raccontare l’uscita con Sara. Il cavaliere ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico di aver notato subito la dama e così i due volti del Trono Over di Uomini e Donne hanno cominciato una conoscenza. Ma la parte clou è arrivata più tardi, quando la conduttrice ha dato spazio al Trono classico anche se ormai a partire dall’inizio di questa stagione non c’è più differenza e giovani e meno giovani si raccontano nel corso dello stesso episodio. In ogni caso, tornando alla puntata di lunedì 19 aprile, il programma è poi andato avanti con il percorso diCzerny.Il tronista è uscito ancora con Martina e Carolina, ma come sa bene il pubblico che segue il tronista da quando ha messo piede inc’è anche un’altra ...

A rivelarlo è proprio Ida Platano: la notizia dopo il ritorno aPubblicato il 19 - 04 - 2021 alle ore 13:23. Ultima modifica il 19 - 04 - 2021 alle ore 13:23 /La moglie di Costanzo ha ammesso che taleè nata da una non scelta ma una casualità . ' Registrando tante puntate ad un certo punto nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più ...UeD è sempre carico di sorprese e colpi di scena ... Eugenia sembra molto ferma nella sua decisione, tanto che la stessa Maria De Filippi la sprona nella sua scelta: “È giusto che vada via. Come è ...Quest’ultimo è stato duramente attaccato dall’opinionista di Uomini e Donne per la sua incoerenza. Uomini e Donne, Tina Cipollari si scaglia contro Nicola Vivarelli: “Prendi in giro tutta Italia”. Nel ...