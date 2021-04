Advertising

CiroNoEuro : RT @TgLa7: #Terremoti: Iran, scossa di magnitudo 5.8, nessun danno Ad un profondità di 10 km. Seguita da una seconda di 4.5 - Dome689 : RT @TgLa7: #Terremoti: Iran, scossa di magnitudo 5.8, nessun danno Ad un profondità di 10 km. Seguita da una seconda di 4.5 - TgLa7 : #Terremoti: Iran, scossa di magnitudo 5.8, nessun danno Ad un profondità di 10 km. Seguita da una seconda di 4.5 - giornaleradiofm : Terremoti: Iran, scossa di magnitudo 5.8, nessun danno: (ANSA) - ROMA, 18 APR - Un terremoto di magnitudo 5.8 è sta… - iconanews : Terremoti: Iran, scossa di magnitudo 5.8, nessun danno -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti Iran

Agenzia ANSA

Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato in, a Bandar - e Gonaveh, nella regione di Bushehr, lungo il Golfo Persico. Lo riferisce l'istituto geofisico statunitense Usgs. La scossa si è verificata ad una profondità di 10 chilometri. La tv ...... che si muove dal Mare di Marmara (zona di Istanbul ) fino ai confini con l'. È proprio in ... qui una serie di vulcani attivi si vengono a formare sopra idi profondità intermedie, come ...Un terremoto di magnitudo 5.9, seguito da diverse scosse di assestamento di media intensità, ha colpito questa mattina il sud-ovest ...Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato in Iran, a Bandar-e Gonaveh, nella regione di Bushehr, lungo il Golfo Persico. Lo riferisce l'istituto geofisico statunitense Usgs. La scossa si è veri ...