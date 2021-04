Salvini, quando a processo va il programma di governo di un ministro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr — Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio. Con lui, anche il suo programma di governo, che nel 2019 attuò in piccola parte, e la libertà della politica di esprimere idee e programmi senza finire imbrigliata nell’azione giudiziaria promossa dalla magistratura militante e politicizzata. L’eliminazione dell’obbligatorietà dell’azione penale, in effetti, arginerebbe l’attivismo di talune Procure della Repubblica e di taluni procuratori. La separazione delle carriere e il divieto assoluto, per i magistrati, di scendere in politica aumenterebbero il prestigio di quel potere dello Stato – il giudiziario – che da troppo tempo soffre per le intemerate di alcuni suoi componenti. Un processo infamante per un reato ridicolo La vicenda da poco consumatasi, ossia il rinvio a giudizio ottenuto a Palermo dalla procura, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr — Matteoè stato rinviato a giudizio. Con lui, anche il suodi, che nel 2019 attuò in piccola parte, e la libertà della politica di esprimere idee e programmi senza finire imbrigliata nell’azione giudiziaria promossa dalla magistratura militante e politicizzata. L’eliminazione dell’obbligatorietà dell’azione penale, in effetti, arginerebbe l’attivismo di talune Procure della Repubblica e di taluni procuratori. La separazione delle carriere e il divieto assoluto, per i magistrati, di scendere in politica aumenterebbero il prestigio di quel potere dello Stato – il giudiziario – che da troppo tempo soffre per le intemerate di alcuni suoi componenti. Uninfamante per un reato ridicolo La vicenda da poco consumatasi, ossia il rinvio a giudizio ottenuto a Palermo dalla procura, ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Sogno una nota del #Pd: avversiamo le idee di #Salvini sull'immigrazione, ma è da considerarsi innocente fin qua… - LegaSalvini : ?? Al Bano: 'Salvini mandato a processo per aver fatto semplicemente il proprio lavoro. I cittadini quando lo hanno… - JakTzuck : RT @NOSTATO: Sapete quale considerazione io abbia di Salvini. Ma il suo rinvio a giudizio per sequestro di persona è un insulto alla realtà… - Spicci3 : @RobertoRenga Quando ho letto SuperLega ho immaginato quel Coglione di Salvini vestito di una tutina azzurro carame… - marcoranieri72 : RT @IlPrimatoN: L’attacco togato al leader della Lega è dovuto a motivazioni ideologica e non in punta di diritto -