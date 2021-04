Rocio Munoz Morales sorprende tutti con il suo libro: “Un posto tutto mio” (Di domenica 18 aprile 2021) Rocio Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova, cambia lavoro, l’attrice sorprende tutti con il suo primo libro: “Un posto tutto mio”. E’ una delle attrici maggiormente conosciute, da anni si sta imponendo anche in Italia come protagonista di numerose fiction di successo, oltre che per il suo amore con Raoul Bova, con cui sta costruendo una bellissima famiglia. Oggi con il suo post social sorprende davvero tutti, il nuovo progetto di cui nessuno sapeva nulla le apre le porte per una carriera professionale diversa da quella di oggi. Prima di scoprire di che cosa si tratta, tra pochissimo proprio il suo compagno tonerà in prima serata con la nuova fiction Buongiorno Mamma su Canale ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021), la compagna di Raoul Bova, cambia lavoro, l’attricecon il suo primo: “Unmio”. E’ una delle attrici maggiormente conosciute, da anni si sta imponendo anche in Italia come protagonista di numerose fiction di successo, oltre che per il suo amore con Raoul Bova, con cui sta costruendo una bellissima famiglia. Oggi con il suo post socialdavvero, il nuovo progetto di cui nessuno sapeva nulla le apre le porte per una carriera professionale diversa da quella di oggi. Prima di scoprire di che cosa si tratta, tra pochissimo proprio il suo compagno tonerà in prima serata con la nuova fiction Buongiorno Mamma su Canale ...

