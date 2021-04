Report: i contratti “segreti” per i vaccini Pfizer e Moderna (Di domenica 18 aprile 2021) Report pubblica integralmente i primi contratti per l’acquisto dei vaccini anti-Covid stipulati da Bruxelles a fine 2020 con Pfizer e Moderna, che ancora mancavano all’appello. Sono gli accordi con cui l’Europa ha versato un anticipo di 700 milioni di euro a Pfizer e 318 milioni a Moderna, per prenotare rispettivamente 200 e 80 milioni di dosi. I contratti rivelano che il prezzo del vaccino Pfizer non è di 15,50 a dose: quella è soltanto la media fra due prezzi differenti concordati con la casa farmaceutica. L’azienda infatti ha venduto il suo siero a 17,50 euro per i primi 100 milioni di dosi, e 13,50 euro da 100 a 200 milioni di dosi. Per tutti gli ordini ulteriori fatti entro 3 mesi dall’autorizzazione concessa da Ema (dunque fino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 aprile 2021)pubblica integralmente i primiper l’acquisto deianti-Covid stipulati da Bruxelles a fine 2020 con, che ancora mancavano all’appello. Sono gli accordi con cui l’Europa ha versato un anticipo di 700 milioni di euro ae 318 milioni a, per prenotare rispettivamente 200 e 80 milioni di dosi. Irivelano che il prezzo del vaccinonon è di 15,50 a dose: quella è soltanto la media fra due prezzi differenti concordati con la casa farmaceutica. L’azienda infatti ha venduto il suo siero a 17,50 euro per i primi 100 milioni di dosi, e 13,50 euro da 100 a 200 milioni di dosi. Per tutti gli ordini ulteriori fatti entro 3 mesi dall’autorizzazione concessa da Ema (dunque fino ...

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Modena per i vaccini anti-Covid Torneremo a parlare di v… - BrunoMaggi : RT @schumyno: @ValeMameli non so se lo avevi già visto... - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Report: i contratti 'segreti' per i vaccini Pfizer e Moderna - ValeMameli : RT @schumyno: @ValeMameli non so se lo avevi già visto... - schumyno : @ValeMameli non so se lo avevi già visto... -