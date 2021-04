Pavia, tenta di salvare uno dei suoi cani: 35enne muore annegata in un canale (Di domenica 18 aprile 2021) commenta Dopo due giorni di ricerche il corpo senza vita di Polina Kochelenco è stato rinvenuto in un canale di irrigazione non lontano dalla sua abitazione a Valeggio , nel Pavese , poche centinaia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) commenta Dopo due giorni di ricerche il corpo senza vita di Polina Kochelenco è stato rinvenuto in undi irrigazione non lontano dalla sua abitazione a Valeggio , nel Pavese , poche centinaia ...

