Paratici: «Donnarumma e Calhanoglu? Non siamo interessati ad altri giocatori»

Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: le sue parole

Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Atalanta Juve. 

ATALANTA – «La viviamo in maniera uguale rispetto agli altri anni, quando ci giocavamo lo Scudetto. L'anormalità è stata vincere 9 Scudetti consecutivi. L'abbiamo vissuta come le altre volte». 

RONALDO – «Ha giocato tantissime partite, doveva avere una gestione diversa anche in Nazionale. Si è allenato questa settimana, ieri si è sentito un po' carico ai flessori quindi, metterlo a rischio per una partita, si è deciso di comune accordo di lasciarlo a riposo». 

CHE MODELLO E' L'ATALANTA – «Bisognerebbe chiederlo ai loro dirigenti che sono bravissimi. Noi possiamo riconoscere che sono stati eccezionali in questi anni, nella continuità soprattutto che è la cosa ...

