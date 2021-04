Non è l’Arena, ospiti stasera, 18 aprile 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Questa sera, domenica 28 marzo 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiquattresima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 18 aprile 2021 Il programma si occuperà ancora del piano pandemico e sul giallo dei dossier dell’Oms di Venezia. Francesco Zambon, ricercatore che aveva redatto il dossier, interverrà per commentare la chat emersa nei giorno scorsi tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro. Il dossier era stato pubblicato nel maggio 2020 e poi scomparve. A parlarne, anche Luca Telese, Sandra Amurri e Francesco Borgonovo. Spazio poi alla campagna vaccinale ed al caos causato dall’inserimento della categoria “Altro” che avrebbe ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 18 aprile 2021) Questa sera, domenica 28 marzo, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiquattresima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 18Il programma si occuperà ancora del piano pandemico e sul giallo dei dossier dell’Oms di Venezia. Francesco Zambon, ricercatore che aveva redatto il dossier, interverrà per commentare la chat emersa nei giorno scorsi tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro. Il dossier era stato pubblicato nel maggio 2020 e poi scomparve. A parlarne, anche Luca Telese, Sandra Amurri e Francesco Borgonovo. Spazio poi alla campagna vaccinale ed al caos causato dall’inserimento della categoria “Altro” che avrebbe ...

Advertising

ligabue : «Era nell’aria, ce l’aspettavamo tutti, ma l’ufficialità non lo rende meno amaro: Campovolo viene di nuovo spostato… - lucianonobili : Dopo 5 anni di disastri, la #Raggi batte un nuovo record nelle figuracce. In un video ufficiale, prova ad intestars… - lucianonobili : 'La #Raggi che ha privato Roma delle Olimpiadi cerca di prendersi meriti che non ha sulla Ryder Cup di golf e colle… - annanamia : Non è l'Arena, chi porta in studio Massimo Giletti: Roberto Speranza ha le ore contate? - banter_peter : @_vedocose Sono tornato a leggere a giorni alterni L'Arena e Il Gazzettino (venezia). Non credo tornerò indietro ai… -