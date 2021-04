Napoli-Inter, le formazioni ufficiali (Di domenica 18 aprile 2021) La 31a giornata di Serie A si chiude con l’atteso posticipo tra Napoli e Inter, in programma allo Stadio Maradona. Queste le formazioni ufficiali: Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) La 31a giornata di Serie A si chiude con l’atteso posticipo tra, in programma allo Stadio Maradona. Queste le(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

