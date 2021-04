Muore a 51 anni il rapper Black Rob | da tempo in lotta con problemi economici e di salute

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 18 aprile 2021) Nuovo lutto nel mondo del rap, dopo la tragica scomparsa di DMX. LEGGI ANCHE => Addio a DMX, icona della musica rap: stroncato da un’overdoseRob, mc statunitense, è morto all’età di 51. A riportarlo, il Daily Star che fa riferimento ad alcuni amici intimi dell’artista – dacostretto are condi. Dopo l’exploit del 2000 con ‘Whoa!’, singolo tratto da ‘Life Story’,Rob (il cui vero nome era Robert Ross, cresciuto nella parte orientale di Harlem, anche nota come El Barrio) ha pubblicato altri 4 album sotto la Bad Boy Records (l’etichetta di Puff Daddy, per cui firmò nel 1996). Come riportato, il suo amico Mark Curry – che lo stava aiutando con una ...