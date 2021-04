MotoGP su TV8, GP Portogallo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 18 aprile 2021) Nella giornata di domenica 18 aprile andrà in scena il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Motomondiale 2021. I centauri torneranno a confrontarsi a Portimao a pochi mesi di distanza dalla gara che ha concluso la stagione 2020. A fine novembre fu proprio il padrone di casa Miguel Oliveira (Ktm) ad avere la meglio sulla concorrenza. Cionondimeno, il lusitano non è certo stato tra i protagonisti nei GP di Qatar e di Doha, disputatisi a Losail a cavallo di marzo e aprile. Infatti sono stati i due alfieri della Yamaha, Maverick Viñales e Fabio Quartararo, a imporsi nei primi due appuntamenti stagionali. Tuttavia, il leader della classifica iridata della MotoGP è Johann Zarco (Ducati Pramac) che ha concluso in seconda posizione entrambe le competizioni disputate a Losail. Guardando ai centauri italiani, si ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Nella giornata di domenica 18 aprile andrà in scena il Gran Premio del, terzo appuntamento del Motomondiale. I centauri torneranno a confrontarsi a Portimao a pochi mesi di distanza dallache ha concluso la stagione 2020. A fine novembre fu proprio il padrone di casa Miguel Oliveira (Ktm) ad avere la meglio sulla concorrenza. Cionondimeno, il lusitano non è certo stato tra i protagonisti nei GP di Qatar e di Doha, disputatisi a Losail a cavallo di marzo e aprile. Infatti sono stati i due alfieri della Yamaha, Maverick Viñales e Fabio Quartararo, a imporsi nei primi due appuntamenti stagionali. Tuttavia, il leader della classifica iridata dellaè Johann Zarco (Ducati Pramac) che ha concluso in seconda posizione entrambe le competizioni disputate a Losail. Guardando ai centauri italiani, si ...

Advertising

zazoomblog : MotoGP gara 18 aprile: orario programma GP Portogallo 2021 tv streaming guida Sky DAZN e TV8 - #MotoGP #aprile:… - zazoomblog : MotoGP in tv orari GP Portogallo 2021: programma FP4 e qualifiche streaming TV8 DAZN e Sky - #MotoGP #orari… - zazoomblog : MotoGP in tv orari GP Portogallo 2021: programma FP4 e qualifiche streaming TV8 DAZN e Sky - #MotoGP #orari… - SmorfiaDigitale : LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: guida TV8 e orario qualifiche. Alle 10.55... - dianatamantini : MOTOGP - Il Gran Premio di Portimao prepara un sabato di grande show: chi si assicurerà le pole position? Gli orari… -