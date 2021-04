Lost Vikings 2 e RPM Racing nella Blizzard Arcade Collection

(Di domenica 18 aprile 2021) Tramite comunicato stampa,ha annunciato di aver aggiunto due nuovi titoli alla sua, dando il benvenuto a2 e RPMPer celebrare il 30esimo anniversario dell’azienda,ha deciso, nel febbraio scorso, di dar vita alla. Una sorta di retroconsole virtuale, come ha fatto anche Nintendo, dedicata ai fan di vecchia data che inizialmente aveva visto l’arrivo di tre titoli:, Rock N Rolle Blackthorne. L’idea ha riscosso un discreto successo fra gli amanti del retrogaming, considerando soprattutto che i titoli sono stati riproposti in versione “originale” con qualche ...

Oggi due nuovi giochi si aggiungono alla Blizzard Arcade Collection attraverso un nuovo aggiornamento gratuito rilasciato dal team di sviluppo. Si tratta di due notevoli assenze, Lost Vikings 2 e RPM Racing. Il primo è il sequel dell'omonimo puzzle platforme, mentre l'altro è un prequel di Rock'N Roll Racing.