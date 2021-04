In Portogallo vince Quartararo, sul podio Bagnaia e Rins. Fuori Rossi (Di domenica 18 aprile 2021) Terzo appuntamento nel mondiale di MotoGp: si corre a Portimao, in Portogallo. A conquistare la seconda vittoria in stagione su tre gare è Quartararo, che vince in solitaria e sale in testa al ... Leggi su globalist (Di domenica 18 aprile 2021) Terzo appuntamento nel mondiale di MotoGp: si corre a Portimao, in. A conquistare la seconda vittoria in stagione su tre gare è, chein solitaria e sale in testa al ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PEDRO ACOSTA VINCE A PORTIMAO ???? ?? Che volata con Foggia? Due italiani sul podio I risultati ?… - ops__Urume : RT @gponedotcom: Quartararo si prende Portimao ed esulta come Ronaldo: 'SIUUUU': VIDEO - Il francese vince il GP del Portogallo e conquista… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia - Agenzia_Italia : MotoGp: Quartararo vince il Gp del Portogallo davanti a Bagnaia e Mir - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia -