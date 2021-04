F1 | Imola | Sainz ' Ho sentito il podio davvero a un passo'

(Di domenica 18 aprile 2021) "Analizzando in modo freddo i fattori, la mia prima gara sul bagnato, la seconda con la Ferrari e il fatto che partivo in 11/a posizione, posso dire che è stata una buona gara e una giornata positiva ...

Così, parlando a Sky Sport, Carlosjr., dopo il 5/o posto nel Gp dial volante della Ferrari. "Ho perso una decina di secondi, ma sono riuscito a recuperarli. Bene anche sull'asciutto, ...Così, parlando a Sky Sport, Carlosjr., dopo il 5 o posto nel Gp dial volante della Ferrari. "Ho perso una decina di secondi, ma sono riuscito a recuperarli. Bene anche sull'asciutto, ...IMOLA - Leclerc quarto e Sainz quinto, dopo essere partito 11. Il bilancio Ferrari a Imola non è forse quello sperato, almeno il podio, ma era da tempo che non si vedeva una rossa lottare per le ...ROMA, 18 APR - "Analizzando in modo freddo i fattori, la mia prima gara sul bagnato, la seconda con la Ferrari e il fatto che partivo in 11/a posizione, posso dire che è stata una buona gara e una gio ...