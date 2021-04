Editoria, ‘La Voce di New York’ vittima di attacco hacker su Wikipedia (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – Un hacker ha lanciato un attacco sulle pagine di Wikipedia riuscendo a “cancellare” la pagina de ‘La Voce di New York’, quotidiano digitale dedicato alla comunità italiana in America. L’attacco è stato portato da un hacker che ha agito sia sul sito americano che su quello italiano di Wikipedia. Per il sito italiano l’operazione di verifica della richiesta di cancellazione è ancora in corso. Leggi su dire (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – Un hacker ha lanciato un attacco sulle pagine di Wikipedia riuscendo a “cancellare” la pagina de ‘La Voce di New York’, quotidiano digitale dedicato alla comunità italiana in America. L’attacco è stato portato da un hacker che ha agito sia sul sito americano che su quello italiano di Wikipedia. Per il sito italiano l’operazione di verifica della richiesta di cancellazione è ancora in corso.

