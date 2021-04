Diga sul Nilo, l’Etiopia denuncia una ‘politicizzazione’ (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – Egitto e Sudan stanno “politicizzando e internazionalizzando” il confronto sulla Grande diga del rinascimento etiope (Gerd) per mantenere “una quota ingiusta” delle acque del fiume: lo ha detto Demeke Mekonnen Hassen, ministro degli Esteri e numero due del governo di Addis Abeba. Leggi su dire (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – Egitto e Sudan stanno “politicizzando e internazionalizzando” il confronto sulla Grande diga del rinascimento etiope (Gerd) per mantenere “una quota ingiusta” delle acque del fiume: lo ha detto Demeke Mekonnen Hassen, ministro degli Esteri e numero due del governo di Addis Abeba.

