Diffidati Atalanta-Juventus | i diffidati bergamaschi a rischio squalifica per la Roma

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Tutto pronto per, big match e scontro diretto per la Champions League. Si accende la trentunesima giornata di Serie A e le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 18 aprile. Un primo scoglio durissimo per Zapata e compagni che giovedì dovranno scendere in campo all’Olimpico contro ladi Fonseca. Ma quali sono i? Freuler è l’unico calciatore di Gasperini a. Non lo è più Romero che ha scontato il turno proprio contro la: Freuler SportFace.