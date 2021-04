Covid, Zambon: 'Oms non dirà mai la verità su origine' (Di domenica 18 aprile 2021) ... è attendibile quello che l'Oms dice sulla Cina dove tutto è nato? Il suo dossier è stato oggetto di tentativi di modifiche, io devo credere in quello che leggo sulla Cina' per quanto riguarda l'... Leggi su cosenzachannel (Di domenica 18 aprile 2021) ... è attendibile quello che l'Oms dice sulla Cina dove tutto è nato? Il suo dossier è stato oggetto di tentativi di modifiche, io devo credere in quello che leggo sulla Cina' per quanto riguarda l'...

Advertising

La7tv : #nonelarena La rivelazione di Zambon (ex OMS) a Non è l'Arena: 'L'OMS non dirà mai la verità sull'origine del virus' - MenegazziMarina : RT @nonelarena: #nonelarena La rivelazione di @frazambon (ex #OMS) a Non è l'Arena: 'L'OMS non dirà mai la verità sull'origine del virus'.… - EBurreddu : Covid, Zambon: 'Oms non dirà mai la verità su origine' - sciantokescia : RT @francesco088661: #NonelArena Secondo l'ex funzionario OMS,dr Zambon, il PIANO PANDEMICO INFLUENZALE,sarebbe stato UTILE anche CONTRO il… - marcoranieri72 : RT @nonelarena: #nonelarena @LocatiConsuelo (legale vittime del #Covid): 'Se avessimo avuto un Piano pandemico adeguato avremmo salvato mol… -