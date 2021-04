Chi parteciperà alla Superlega? Ecco le prime 12 squadre

(Di lunedì 19 aprile 2021) Chi giocherà la? Nella serata di ieri è stata ufficialmente annunciata la nascita della, denominata The Super League. “Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori”, si legge nel comunicato. “La creazione della Super League L'articolo

Advertising

settasalemiana : @cmqpertina amo bordello. È stata annunciata una Superlega che è praticamente una champions league che non fa capo… - Hsiwk_ : @missgeo__ Per le cose che sta dicendo la UEFA credo proprio che si tirerà indietro, ci saranno un bel po' di conse… - Lestifrancesco : @salmonaa_ Praticamente, alcuni dei top club europei andranno a formare un campionato (Superlega appunto) che preve… - fiamma1990 : @Irishsara1980 ?????? e di italiane chi parteciperà? - LadyValentina14 : @sergiogali5 Mi spaventano le minacce da parte della UEFA verso chi parteciperà a questa superlega -

Ultime Notizie dalla rete : Chi parteciperà

Corriere della Sera

... Assentato, Piermattei e Villarini e ci sono da delineare le quattro posizioni diai playout per la permanenza in categoria. Le ragazze bolzanine scendono in campo con il preciso ...Verranno visualizzati e resi patrimonio dicon il collegamento virtuale. Per conoscere le modalità di partecipazione è sufficiente telefonare al 389 6136611, oppure visitare il sito ...