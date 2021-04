Cambiare: la nuova mostra a Illegio dal 16 maggio al 17 ottobre 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 16 maggio al 17 ottobre Illegio vi aspetta con una nuova entusiasmante mostra. Don Alessio Geretti ci svela il titolo e le meraviglie di bellezza che potremo ammirare nella Casa delle Esposizioni. Non tutto cambia nella vita, ma nella vita accadono cose che cambiano tutto Anzi, lo stesso vivere è in fondo un esser pronti a Cambiare; solo l’inanimato e l’inerte restano sempre identici a se stessi. La mostra «Cambiare» è un’avvincente meditazione su quest’esperienza fondamentale della nostra esistenza. I cambiamenti possono giungere repentini come temporale d’estate, o dipanarsi in ere d’estensione sovrumana come il mutare dei paesaggi o la rotazione delle galassie. Possono riguardare ciò che è inorganico, come le intime fibre della materia, ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 16al 17vi aspetta con unaentusiasmante. Don Alessio Geretti ci svela il titolo e le meraviglie di bellezza che potremo ammirare nella Casa delle Esposizioni. Non tutto cambia nella vita, ma nella vita accadono cose che cambiano tutto Anzi, lo stesso vivere è in fondo un esser pronti a; solo l’inanimato e l’inerte restano sempre identici a se stessi. La» è un’avvincente meditazione su quest’esperienza fondamentale della nostra esistenza. I cambiamenti possono giungere repentini come temporale d’estate, o dipanarsi in ere d’estensione sovrumana come il mutare dei paesaggi o la rotazione delle galassie. Possono riguardare ciò che è inorganico, come le intime fibre della materia, ...

