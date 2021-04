William e Harry sono usciti dalla Cappella di San Giorgio continuando a chiacchierare. E poi si sono recati a piedi, assieme a Kate, verso il castello (Di sabato 17 aprile 2021) William e Harry, i fratelli che non si parlano più guarda le foto Pienamente coscienti di avere tutti gli occhi puntati addosso, William e Harry hanno evitato di mostrare emozione, camminando in silenzio nel corteo funebre, dietro il padre e gli zii, ma separati – per volere della regina – dal cugino Peter Phillips. I due fratelli hanno cercato di non distrarre l’attenzione dall’occasione solenne dei funerali del nonno Filippo ma, ritrovandosi per la prima volta dopo i 15 mesi di assenza di Harry dalla Gran Bretagna e le ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 aprile 2021), i fratelli che non si parlano più guarda le foto Pienamente coscienti di avere tutti gli occhi puntati addosso,hanno evitato di mostrare emozione, camminando in silenzio nel corteo funebre, dietro il padre e gli zii, ma separati – per volere della regina – dal cugino Peter Phillips. I due fratelli hanno cercato di non distrarre l’attenzione dall’occasione solenne dei funerali del nonno Filippo ma, ritrovandosi per la prima volta dopo i 15 mesi di assenza diGran Bretagna e le ...

Advertising

MarioManca : Che dolore vedere William e Harry ai lati estremi della fila. #principefilippo #PrincePhilipfuneral - Agenzia_Ansa : Al via il corteo funebre per le esequie di Filippo. Carlo e Anna in prima fila dietro feretro, la regina Elisabetta… - ilpost : Carlo d'Inghilterra, il principe William e suo fratello Harry in testa al corteo funebre - flowofhappyness : RT @_lasilviaaa: Io mi immagino William e Harry che si ricordano che la prima volta che hanno camminato per un corteo funebre era per la lo… - Italia_Notizie : Funerali Filippo, Harry e William (con Kate) tornano a parlarsi: la foto -