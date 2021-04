(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno denunciato due uomini di Carife ritenuti responsabili di. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da una signora del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratta da un annuncio per la vendita di una, pubblicato su un sito internet: considerato l’ottimo, non esitava a contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’interessata la quale non esitava ad effettuare il pagamento di 250 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio ...

Advertising

ottopagine : Stufa a pellet a 250 euro, truffata una donna di Carife #Carife - anteprima24 : ** #Stufa a #Pellet a prezzo conveniente ma è una #Truffa: denunciate due persone ** - bassairpinia : Stufa a pellet in vendita online a prezzo conveniente, ma è una truffa: i Carabinieri di Ariano Irpino denunciano d… - msbywonho : @tyngism portiamo stufa e pellet - Fabrizio75Vair : @DiarioDiDario ????????carro io da stamattina che ho la stufa a pellet accesa perchè da me è ancora più gelido -

Ultime Notizie dalla rete : Stufa pellet

Biomassapp blog

... navigando in rete, per fare acquisti come tantissime persone in questo periodo di pandemia, veniva incuriosita da un'allettante inserzione riguardante una, secondo l'inserzionista ...... navigando in rete, per fare acquisti come tantissime persone in questo periodo di pandemia, veniva incuriosita da un'allettante inserzione riguardante una, secondo l'inserzionista ...Milano, 15 Aprile 2021 - L’impatto ambientale delle scelte di consumo è diventato oggi ancora più importante, ed è anche per questo che decine di migliaia ...L'operazione condotta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato sorano. «Una donna residente nel sorano, navigando in rete, per fare acquisti come tantissime persone in questo periodo di pandemia, v ...