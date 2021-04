Serre e piante di marijuana | nei guai due spacciatori

Advertising

PalermoToday : Scoperte due serre di marijuana, sequestrate 370 piante: arresti a Bolognetta e Carini - TheExtremista : Che pazzi che siamo: nelle serre spariamo anidride carbonica per fare crescere le piante, non capendo che invece è… -

Ultime Notizie dalla rete : Serre piante

In casa avevanodi marijuana alte fino a 150 centimetri. In manette due spacciatori di 31 e 33 anni fermati a Mozzanica dagli uomini della Squadra mobile e dai colleghi della sezione Polizia stradale. ...20di marijuana inserite in vaso dall'altezza variabile da 130 cm ai 150 cm, tutte provviste di infiorescenze pronte per essere colte ed utilizzate per l'uso e la commercializzazione. Da ...In casa avevano serre e piante di marijuana alte fino a 150 centimetri. In manette due spacciatori di 31 e 33 anni fermati a Mozzanica dagli uomini della Squadra mobile e dai colleghi della sezione Po ...Nonostante alcuni parametri al limite della zona rossa la Sicilia resta in arancione grazie ad altri parametri ancora contenuti ed al sistema sanitario che regge. Ma dovrò far scendere i contagi o ris ...