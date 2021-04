Ragazzo picchiato a sangue a Colleferro | nel paese di Willy Monteiro

Advertising

commenta Un 17enne è stato vittima di un violento pestaggio nel pomeriggio a Colleferro, cittadina in provincia di Roma già tristemente nota per la morte di Willy Duarte Monteiro, ilucciso in circostanze analoghe. Ad aggredire il 17enne sarebbe stato un gruppo di tre o quattro ragazzi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non sarebbe in pericolo ...Aggredito eda un branco di giovani, che lo hanno accerchiato e pestato selvaggiamente al volto, ... Ilha riportato traumi al volto e alla parte superiore della testa e un'amnesia. Sul ...Un 17enne è stato vittima di un violento pestaggio nel pomeriggio a Colleferro, cittadina in provincia di Roma già tristemente nota per la morte di Willy Duarte Monteiro, il ragazzo ucciso in circosta ...Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un pestaggio nel pomeriggio a Colleferro, cittadina in provincia di Roma già salita agli onori ...