Protesta dei bauli a Roma | in piazza da Salerno la Fedas

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Non siamo gli esclusi, i dimenticati, come da mesi ci definiscono. Siamo imprenditori. Siamo persone che hanno investito centinaia di migliaia di euro per l’acquisto dei materiali tecnologici, e mezzi per la realizzazione di spettacoli di fiere di sagre di concerti, sfilate di moda, ed eventi in genere”. È quanto ha dichiarato a, nelladei, il presidente dellaCampania, il salernitano Raffaele Vitale che, nel corso della manifestazione ha ricordato a nome degli imprenditori del settore dello spettacolo il lungo stop di 14 mesi. “Oggi, comesiamo qui, ina rappresentare tutti gli quegli imprenditori che hanno investito nelle loro aziende. Imprenditori che da 419 giorni sono fermi proprio come è fermo il nostro settore. ...