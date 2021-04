Pd | niente ' big' | delegati e Circoli star della ' prima' Assemblea di Letta Adnkronos 2

(Di sabato 17 aprile 2021) () - () - C'è chi ha citato Brunori, chi ha invitato a prendere ispirazione dalla linea del Circolo di Biella e chi, come il piemontese Raffaele Truddu si è chiesto: "Perchè dobbiamo usare il cacciavite e non la falce e il martello? Perchè dobbiamo usare tutti gli strumenti". Anche gli Odg hanno animato la discussione. Come quello sulla legalizzazione, sul quale è dovuto intervenire lo stesso: "Non si chieda di decidere su questo, ma di aprire una discussione per decidere". Nessuno si è lasciato sfuggire l'occasione di dire la sua. Alcuni lo hanno fatto in modo particolarmente esplicito. Come Giovanni Crisanti, 21 anni, il più giovane delegato all'. Ha lanciato un appello accorato: "Le ferite che si stanno aprendo sulle nuove generazioni sono materiali. Noi dimentichiamo di ragazzi che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : niente big

Metro

da fare per Yuki Tsunoda che è andato a muro e non poteva tornare in pista con la macchina ... In questa prima manche inon dovrebbero avere grossi problemi, chi rischia invece sono i piloti ...... riporta Tuttosport, l'agente Jorge Mendes aveva effettuato alcuni sondaggi presso led'Europa ,... non si riflette sulla vita privata: il giocatore sarebbe molto sereno eaffatto pentito di ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – (Adnkronos) – C’è chi ha citato Brunori, chi ha invitato a prendere ispirazione dalla linea del Circolo di Biella e chi, come il piemontese Raffaele Truddu si è ...Niente svolta per i granata. La Primavera del Torino perde 3-1 in casa del Milan ( QUI LA CRONACA ). Una sconfitta netta e una partita mai in discussione. A sbagliare sono i big: Sava, Spina e Celesia ...