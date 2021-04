Pd: Letta, ‘partita nuova avventura in linea con percorso Zingaretti’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “E’ partita una nuova avventura, in linea con il percorso di Nicola Zingaretti, al quale rivolgo anche oggi un saluto affettuoso”. Lo ha detto Enrico Letta aprendo l’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “E’ partita una, incon ildi Nicola Zingaretti, al quale rivolgo anche oggi un saluto affettuoso”. Lo ha detto Enricoaprendo l’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'partita nuova avventura in linea con percorso Zingaretti'... - Gattusofan_ : RT @B_R_U_C_E__: @cvralinelou @Gattusofan_ Hai scritto 'invece di insultare ragazzine VAI a vedere la partita'. Bisognerebbe dare una letta… - B_R_U_C_E__ : @cvralinelou @Gattusofan_ Hai scritto 'invece di insultare ragazzine VAI a vedere la partita'. Bisognerebbe dare un… - patriziadegioia : RT @mariamacina: La gestione Letta, non doveva mettere fuori gioco le correnti? Certo Bettini ,(se spalleggiato e manovrato da D'Alema) è… - DelMoroMassimo1 : RT @mariamacina: La gestione Letta, non doveva mettere fuori gioco le correnti? Certo Bettini ,(se spalleggiato e manovrato da D'Alema) è… -