Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio, il processo a settembre. Il commento del leader della Lega (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini, leader della Lega, sarà processato per Sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Le accuse riguardano la vicenda Open Arms; la decisione è stata presa dal gup di Palermo Lorenzo Jannelli al termine dell’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Il rinvio a giudizio era stato richiesto dal procuratore capo Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal Sostituto procuratore Geri Ferrara. Matteo Salvini rinviato a giudizio Durante l’udienza tenutasi nella giornata di sabato 17 aprile a Palermo, il gup ha stabilito che non ci sono elementi per il proscioglimento per Matteo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 aprile 2021), sarà processato per Sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Le accuse riguardano la vicenda; la decisione è stata presa dal gup di Palermo Lorenzo Jannelli al termine dell’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Il rinvio aera stato richiesto dal procuratore capo Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal Sostituto procuratore Geri Ferrara.Durante l’udienza tenutasi nella giornata di sabato 17 aprile a Palermo, il gup ha stabilito che non ci sono elementi per il proscioglimento per...

