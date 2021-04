Nefertina sul Nilo, dal 17 aprile su RaiPlay e dal 10 maggio su Rai Yoyo (Di sabato 17 aprile 2021) Una nuova serie animata ambientata all’ombra delle Piramidi Nefertina, LA PRIMA SCRIBA-REPORTER DELL’ANTICO EGITTO Dal 17 aprile in anteprima assoluta su RaiPlay i primi 26 episodi e dal 10 maggio in prima tv su Rai Yoyo dal lunedì al venerdì alle ore 8:15 e tutti i giorni alle 15:05 Ambientata nell’Antico Egitto, arriva la nuova serie animata Nefertina sul Nilo, protagonista una bambina di 8 anni dotata di inesauribile curiosità? e grande coraggio, dal 17 aprile in anteprima assoluta su RaiPlay i primi 26 episodi della serie in boxset e dal 10 maggio in prima tv su Rai Yoyo, dal lunedì al venerdì alle ore 8:15 e tutti i giorni alle 15:05. 52 episodi da 11 minuti prodotti dalla società ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 aprile 2021) Una nuova serie animata ambientata all’ombra delle Piramidi, LA PRIMA SCRIBA-REPORTER DELL’ANTICO EGITTO Dal 17in anteprima assoluta sui primi 26 episodi e dal 10in prima tv su Raidal lunedì al venerdì alle ore 8:15 e tutti i giorni alle 15:05 Ambientata nell’Antico Egitto, arriva la nuova serie animatasul, protagonista una bambina di 8 anni dotata di inesauribile curiosità? e grande coraggio, dal 17in anteprima assoluta sui primi 26 episodi della serie in boxset e dal 10in prima tv su Rai, dal lunedì al venerdì alle ore 8:15 e tutti i giorni alle 15:05. 52 episodi da 11 minuti prodotti dalla società ...

