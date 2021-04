MotoGP, Francesco Bagnaia: “Impossibile vedere le bandiere, non era pericoloso. Bisogna modificare le regole” (Di sabato 17 aprile 2021) Francesco Bagnaia si è visto cancellare il tempo con cui aveva conquistato provvisoriamente la pole-position del GP del Portogallo 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha timbrato un crono magistrale, ma lo ha fatto in regime di bandiere gialle, esposte dai commissari di pista per la caduta di Miguel Oliveira. Il piemontese non ha così potuto festeggiare la partenza al palo e domani sarà costretto a scattare dall’undicesima piazzola. Il pilota italiano sarà dunque chiamato a una difficile rimonta dalla quarta fila sul circuito di Portimao Si tratta di una penalità severa, anche perché le bandiere gialle erano tutt’altro che ben visibili. Il ribattezzato Pecco si è proprio soffermato su questo punto ai microfoni di Sky Sport: “Per me era Impossibile ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)si è visto cancellare il tempo con cui aveva conquistato provvisoriamente la pole-position del GP del Portogallo 2021, seconda tappa del Mondiale. Il centauro della Ducati ha timbrato un crono magistrale, ma lo ha fatto in regime digialle, esposte dai commissari di pista per la caduta di Miguel Oliveira. Il piemontese non ha così potuto festeggiare la partenza al palo e domani sarà costretto a scattare dall’undicesima piazzola. Il pilota italiano sarà dunque chiamato a una difficile rimonta dalla quarta fila sul circuito di Portimao Si tratta di una penalità severa, anche perché legialle erano tutt’altro che ben visibili. Il ribattezzato Pecco si è proprio soffermato su questo punto ai microfoni di Sky Sport: “Per me era...

