Le parole dei tecnici alla vigilia di Lazio – Benevento (Di sabato 17 aprile 2021) Una delle sfide previste per la 31esima giornata del campionato di Serie A, è quella tra Lazio e Benevento. Le due squadre si incontreranno domani domenica 18 aprile alle 15.00 allo stadio Olimpico. alla vigilia del match Farris (secondo di Inzaghi) e Pippo Inzaghi hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. Quali le parole dei tecnici? Lazio – Benevento, in Tv e formazioni Quali le parole dei tecnici in vista di Lazio – Benevento? Durante la conferenza stampa alla vigilia di Lazio – Benevento, è intervenuto mister Farris. Simone Inzaghi infatti non sarà in panchina nemmeno domani perchè è ancora in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Una delle sfide previste per la 31esima giornata del campionato di Serie A, è quella tra. Le due squadre si incontreranno domani domenica 18 aprile alle 15.00 allo stadio Olimpico.del match Farris (secondo di Inzaghi) e Pippo Inzaghi hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. Quali ledei, in Tv e formazioni Quali ledeiin vista di? Durante la conferenza stampadi, è intervenuto mister Farris. Simone Inzaghi infatti non sarà in panchina nemmeno domani perchè è ancora in ...

