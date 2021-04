Il Signore degli Anelli altra tegola per Amazon | l' MMORPG è stato cancellato

(Di sabato 17 aprile 2021) Sembra non ci sia davvero pace per la "videoludica" e quando il colosso sfiora il mondo videoludico le cose sembrano sempre andare per il peggio. Questa volta le brutte notizie arrivano da un progetto annunciato circa due anni fa e legato all'amatissimo universo de Il. L'a tema Ilè, a quanto pare,. La notizia arriva da Bloomberg con un report che rivela nuovi retroscena sul titolo in sviluppo pressoGame Stduios e Leyou Technologies Holdings, compagnia acquisita da Tencent nel dicembre del 2020. Proprio questa acquisizione avrebbe creato più di un problema. A quanto pare le negoziazioni contrattuali tra ...

Amazon vs Tencent, la diatriba che ha rovinato tutto. Sembra non ci sia davvero pace per la "Amazon videoludica" e quando il colosso sfiora il mondo videoludico le cose sembrano sempre andare per il peggio. Il Signore degli Anelli MMO è stato cancellato da Amazon, a quanto pare in seguito a una disputa legale con Tencent sul controllo di Leyou e i suoi progetti.. Il Signore degli Anelli MMO è stato ...