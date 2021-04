Gp di Imola, Hamilton conquista la pole position (Di sabato 17 aprile 2021) Qualifiche infuocate nel Gp di Imola: Lewis Hamilton centra la pole position. Perez e Verstappen subito dietro, tempo cancellato a Norris; Leclerc 4° Ancora una volta Lewis Hamilton: il campione del mondo ottiene la pole position del GP di Imola. Verstappen commette un errore e lascia la prima fila al compagno di scuderia Perez. Male Bottas, solo ottavo, ottimo Leclerc in seconda fila. Q1 Parte con il botto la qualifica, in tutti i sensi: Tsunoda entra troppo veloce nella prima e perde il posteriore nella terza, distruggendo la monoposto. Subito bandiera rossa. Detta il passo la Mercedes, che passa il taglio senza troppi problemi. Molto bene Norris, che si conferma veloce dopo le prove libere. Colpo della Williams che porta entrambe le ... Leggi su zon (Di sabato 17 aprile 2021) Qualifiche infuocate nel Gp di: Lewiscentra la. Perez e Verstappen subito dietro, tempo cancellato a Norris; Leclerc 4° Ancora una volta Lewis: il campione del mondo ottiene ladel GP di. Verstappen commette un errore e lascia la prima fila al compagno di scuderia Perez. Male Bottas, solo ottavo, ottimo Leclerc in seconda fila. Q1 Parte con il botto la qualifica, in tutti i sensi: Tsunoda entra troppo veloce nella prima e perde il posteriore nella terza, distruggendo la monoposto. Subito bandiera rossa. Detta il passo la Mercedes, che passa il taglio senza troppi problemi. Molto bene Norris, che si conferma veloce dopo le prove libere. Colpo della Williams che porta entrambe le ...

