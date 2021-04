Funerali Filippo, Meghan Markle li segue così (Di sabato 17 aprile 2021) Meghan Markle segue in tv dalla sua casa in California i Funerali del principe Filippo. Lo ha riferito la sua portavoce. La Duchessa di Sussex sperava di poter partecipare ma non è stata autorizzata a viaggiare dal suo medico a causa della gravidanza, si legge in una nota. Meghan ha comunque scritto a mano un biglietto per accompagnare la corona di fiori che lei e il principe Harry hanno scelto per il duca di Edimburgo. Dopo la nota intervista rilasciata dai Sussex a Oprah, i rapporti tra Meghan e la Famiglia Reale non sembrano dei migliori. Harry si trova ai Funerali del nonno da solo, che sia l’occasione per fare pace con la famiglia? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021)in tv dalla sua casa in California idel principe. Lo ha riferito la sua portavoce. La Duchessa di Sussex sperava di poter partecipare ma non è stata autorizzata a viaggiare dal suo medico a causa della gravidanza, si legge in una nota.ha comunque scritto a mano un biglietto per accompagnare la corona di fiori che lei e il principe Harry hanno scelto per il duca di Edimburgo. Dopo la nota intervista rilasciata dai Sussex a Oprah, i rapporti trae la Famiglia Reale non sembrano dei migliori. Harry si trova aidel nonno da solo, che sia l’occasione per fare pace con la famiglia? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Italia : È il giorno dei funerali di Filippo. Va in scena 'The Crown' - vaticannews_it : #17aprile Oggi in #GranBretagna, l’ultimo saluto al principe #Filippo . In concomitanza con i funerali in forma pri… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 in diretta dalle 15.30 speciale #TG5 seguirà i funerali del #PrincipeFilippo di Edimburgo e, in seconda… - LamuNunu : Capisci di essere vecchia quando segui in diretta i funerali di Filippo di Edimburgo... - Maryhours : RT @ilpost: Le foto dei funerali del principe Filippo, man mano che arrivano -