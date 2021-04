Elia Origoni: chi è il ragazzo che in solitaria sta attraversando tutta Italia (Di sabato 17 aprile 2021) Senza navigatore, mezzi pubblici o altre facilitazioni. Elia Origoni è la giovane guida naturalistica che sta percorrendo in solitaria il Sentiero Italia del Cai. (Instagram)A piedi e a remi: sono gli unici mezzi che Elia Origoni utilizzerà per attraversare l’intera Italia. 8 mesi, 400 tappe e 7 mila chilometri di lunghezza attendono il giovane che percorrerà il Sentiero Italia del Cai, un cammino recentemente ripristinato, tra i più lunghi del mondo e che attraversa le due grandi dorsali della nostra penisola. Leggi anche -> Enzo Polo Turchi e l’infanzia da incubo: “Facevo le pulizie e una prostituta mi dava da mangiare” Chi è Elia Origoni “Classe 1991, portato fin da piccolo in montagna, ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021) Senza navigatore, mezzi pubblici o altre facilitazioni.è la giovane guida naturalistica che sta percorrendo inil Sentierodel Cai. (Instagram)A piedi e a remi: sono gli unici mezzi cheutilizzerà per attraversare l’intera. 8 mesi, 400 tappe e 7 mila chilometri di lunghezza attendono il giovane che percorrerà il Sentierodel Cai, un cammino recentemente ripristinato, tra i più lunghi del mondo e che attraversa le due grandi dorsali della nostra penisola. Leggi anche -> Enzo Polo Turchi e l’infanzia da incubo: “Facevo le pulizie e una prostituta mi dava da mangiare” Chi è“Classe 1991, portato fin da piccolo in montagna, ...

Advertising

Sport24h_it : In cammino – Elia Origoni, a piedi e in canoa per riscoprire l’Italia -