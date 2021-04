Diletta Leotta e la pizza con le amiche: conforto o voglia di chiacchiere? (Di sabato 17 aprile 2021) Su Instagram Diletta Leotta ha condiviso con la sua community foto in compagnia delle amiche con le quali ha mangiato una pizza Mentre circolano le voci di una crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta, quest’ultima in queste ore è stata più presente sul suo profilo Instagram, dando l’idea che forse le voci avrebbero delle fondamenta. Ieri mattina Diletta Leotta ha postato delle storie su Instagram mentre era in radio in compagnia del collega Daniele Battaglia. Tra ironia e risate, la conduttrice ha condiviso alcuni secondi a Radio 105 mostrando uno stato d’animo vivace e allegro. Ciò che insospettisce sono le foto e le storie postate nelle scorse ore. Diletta Leotta, infatti, ha postato ieri sera una storia in cui mostrava ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 aprile 2021) Su Instagramha condiviso con la sua community foto in compagnia dellecon le quali ha mangiato unaMentre circolano le voci di una crisi tra Can Yaman e, quest’ultima in queste ore è stata più presente sul suo profilo Instagram, dando l’idea che forse le voci avrebbero delle fondamenta. Ieri mattinaha postato delle storie su Instagram mentre era in radio in compagnia del collega Daniele Battaglia. Tra ironia e risate, la conduttrice ha condiviso alcuni secondi a Radio 105 mostrando uno stato d’animo vivace e allegro. Ciò che insospettisce sono le foto e le storie postate nelle scorse ore., infatti, ha postato ieri sera una storia in cui mostrava ...

