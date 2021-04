Amstel Gold Race 2021 | Primoz Roglic | “Voglio aiutare Wout van Aert | la corsa è più adatta a lui che a me”

(Di sabato 17 aprile 2021) In un’intervista alla stampa olandese,dichiara che sarà di supporto avandomani, quando si correrà l’. Lo sloveno, vincitore per due volte consecutive della Vuelta e capace di sfiorare il Tour de France, aveva già fatto sapere della rinuncia al Giro del Delfinato in preparazione alla Grande Boucle. Queste le parole di, riportate anche da Tuttobiciweb: “domani, in modo che la nostra squadra possa vincere l’. Laè molto piùa un corridore come lui che a me“. Sul dopo Parigi-Nizza: “Dopo la delusione della Parigi-Nizza, è ...

Cancellata un anno fa a causa della pandemia, l'si ripresenta in formato blindato : l'intera area del circuito di 16,9 chilometri che verrà ripetuto tredici volte, con un giro finale ...... come giudica questa notizia? 'Per me è un vantaggio in quanto avevo programmato di non disputarla, al fine di potermi concentrare sull'Race. Non nascondo, però, che la mia ambizione è ...Torna, dopo un anno di stop a causa della pandemia, la Classica della Birra. Inizia lo spettacolo delle Ardenne: domani appuntamento con l'Amstel Gold Race. La corsa neerlandese, in via del tutto ecce ...Julian Alaphilippe, giunto tra i primi 10 classificati in ciascuna delle sue ultime quattro partecipazioni, guiderà la Deceuninck - Quick-Step in quella che sarà la prima uscita del campione del mondo ...