Stellantis, in arrivo nuove piattaforme 100% elettriche. Ma in Italia i sindacati temono la scure dei licenziamenti (Di venerdì 16 aprile 2021) Elettrificare il più possibile l’offerta di prodotto con modelli ibridi, plug-in e 100% elettrici: è questa la priorità di Stellantis. Già nel 2021 il gruppo aspira vendere oltre 400 mila unità elettrificate, tre volte tanto rispetto allo scorso anno. Non solo, entro il 2025 – quando il 98% della gamma europea sarà elettrificato – il 38% dei veicoli venduti da Stellantis apparterrà alla categoria delle auto elettrificate (31% negli Usa), per arrivare al 70% entro il 2030. Sicché, accanto alle piattaforme multienergia (cioè quelle che possono ospitare motorizzazioni termiche elettrificate a vario livello) – che continueranno a essere evolute – esordiranno quattro piattaforme modulari dedicate alle automobili elettriche, con autonomie fino a 800 km. Le prime applicazioni delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Elettrificare il più possibile l’offerta di prodotto con modelli ibridi, plug-in eelettrici: è questa la priorità di. Già nel 2021 il gruppo aspira vendere oltre 400 mila unità elettrificate, tre volte tanto rispetto allo scorso anno. Non solo, entro il 2025 – quando il 98% della gamma europea sarà elettrificato – il 38% dei veicoli venduti daapparterrà alla categoria delle auto elettrificate (31% negli Usa), per arrivare al 70% entro il 2030. Sicché, accanto allemultienergia (cioè quelle che possono ospitare motorizzazioni termiche elettrificate a vario livello) – che continueranno a essere evolute – esordiranno quattromodulari dedicate alle automobili, con autonomie fino a 800 km. Le prime applicazioni delle ...

