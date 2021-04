Smart working semplificato, manca ancora la proroga (Di venerdì 16 aprile 2021) Lo Smart working semplificato terminerà con lo stato d’emergenza (non oltre il 30 aprile 2021) ma al momento non c’è ancora una nuova proroga. La possibilità per le imprese di ricorrere allo Smart working semplificato terminerà esattamente il 30 aprile 2021 con la fine dello stato d’emergenza anche se, ai lavoratori dipendenti e con figli studenti (fino a 16 anni), verrà data la possibilità di utilizzarlo fino al 30 giugno. Al momento dunque, sembra non essere ancora prevista una proroga per il mese di maggio. Smart working semplificato in scadenza Lo Smart working semplificato è una misura anti Covid ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 16 aprile 2021) Loterminerà con lo stato d’emergenza (non oltre il 30 aprile 2021) ma al momento non c’èuna nuova. La possibilità per le imprese di ricorrere alloterminerà esattamente il 30 aprile 2021 con la fine dello stato d’emergenza anche se, ai lavoratori dipendenti e con figli studenti (fino a 16 anni), verrà data la possibilità di utilizzarlo fino al 30 giugno. Al momento dunque, sembra non essereprevista unaper il mese di maggio.in scadenza Loè una misura anti Covid ...

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Inps, migliora l'indice di produttività Secondo un sondaggio presso il personale l'efficacia percepita del lavoro in Smart Working è aumentata nel 42% dei casi ed è rimasta invariata nel 47%. La situazione è peggiorata con il lavoro agile ...

Smart working, sì all'emendamento sul diritto alla disconnessione Un piccolo passo verso la r egolamentazione dello smart working , cresciuto in pandemia. E' il commento degli esperti dopo l'approvazione del 'diritto alla disconnessione ', previsto da un emendamento del M5S al decreto Covid, che ha ottenuto ieri il ...

Maratea lancia l'operazione «acchiappa smart-worker» per una vacanza-lavoro A Maratea vogliono dimostrare che si può fare il turista anche lavorando. È così partita l’ operazione “acchiappa gli smart working” da soli o preferibilmente con famiglia. Il fenomeno dei lavoratori ...

