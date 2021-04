Sicilia, causa Covid slittano in autunno le elezioni in 42 Comuni (Di venerdì 16 aprile 2021) PALERMO – Slitteranno all’autunno le elezioni amministrative nei 42 Comuni siciliani che sarebbero dovuti andare al voto in primavera. Il permanere del contagio nell’Isola, oltre all’aumento della diffusione delle varianti, ha convinto il governo Musumeci ad approvare un disegno di legge con il quale, così come a livello nazionale, si rinviano le consultazioni in una data compresa tra il 15 settembre e il 17 ottobre. Slittamento delle consultazioni anche per i Comuni sciolti per mafia. Per armonizzare le elezioni con quelle delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali è stato previsto, inoltre, che queste ultime si tengano entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nella tornata delle comunali. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) PALERMO – Slitteranno all’autunno le elezioni amministrative nei 42 Comuni siciliani che sarebbero dovuti andare al voto in primavera. Il permanere del contagio nell’Isola, oltre all’aumento della diffusione delle varianti, ha convinto il governo Musumeci ad approvare un disegno di legge con il quale, così come a livello nazionale, si rinviano le consultazioni in una data compresa tra il 15 settembre e il 17 ottobre. Slittamento delle consultazioni anche per i Comuni sciolti per mafia. Per armonizzare le elezioni con quelle delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali è stato previsto, inoltre, che queste ultime si tengano entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nella tornata delle comunali.

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia causa La Sicilia ha numeri vicini al 'rosso', oggi si decidono i nuovi colori delle Regioni ...firmata dal presidente Musumeci salgono a 116 i comuni dell'Isola dichiarati zona rossa a causa ... Secondo i dati pubblicati ieri dalla fondazione Gimbe, in Sicilia nella settimana 7 - 13 aprile è ...

Sicilia, da domani altre sei "Zone Rosse" in 4 province Altre sei "zone rosse" in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce nuove aree "blindate" nell'Isola, a causa dell'aumento dei contagi del Covid - 19. Si tratta dei Comuni di: ...

